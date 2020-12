“Non abusò dei figli”: 10 anni in primo grado, assolto in appello

PALERMO – Sentenza ribaltata. Dopo la nonna, già scagionata in primo grado, assolto anche il padre di due bambini. Non regge in appello l’accusa che l’imputato avesse abusato sessualmente dei figli di 7 e 5 anni.

La vicenda venne a galla alcuni anni fa quando i genitori adottivi di uno dei bimbi notò alcuni suoi strani comportamenti. Da qui il processo che vede imputato l’uomo, 45 anni, parcheggiatore abusivo.

Il legale della difesa, l’avvocato Salvatore Gambino, ha puntato sulla inattendibilità dei racconti del bambini, da cui emergerebbero una serie di incongruenze.