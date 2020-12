Nuovo Dpcm, linea dura a Natale e Capodanno

Pronta la bozza del nuovo Dpcm che il del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte firmerà entro oggi. Confermata linea dura a Natale e Capodanno

Da domani e fino al 20 dicembre si potranno superare i confini regionali spostandosi in altre regioni in fascia gialla. Natale e Capodanno, invece, “blindati” dentro i confini comunali.

Coprifuoco in tutta Italia alle 22 e ristoranti chiusi in zona gialla alle 18. Le restrizioni saranno in vigore anche tra Natale e l’Epifani.a Anzi diventeranno più rigide nei giorni chiave delle festività. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, stop agli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case.

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre e del 1° gennaio 2021 sarà vietato ogni spostamento tra comuni. Naturalmente esclusi quelli per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Sarà consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altre regioni e fuori dal Comune di residenza.