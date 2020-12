Boscaglia: “Presi due gol in maniera assurda”

FOGGIA – Sconfitta pesante oggi per il Palermo, che subisce un secco 2-0 in casa del Foggia e torna a casa con 0 punti.

Al termine del match il tecnico rosanero Roberto Boscaglia ha parlato così: “Quella di oggi è stata una partita compromessa nel primo tempo. Sapevamo di incontrare una squadra in salute e che gioca buon calcio. Abbiamo fatto una partita equilibrata ma non mi è piaciuto qualche atteggiamento sulle seconde palle”.

“I due gol – continua Boscaglia – sono stati presi in maniera assurda, nel primo errori banali. Gli abbiamo regalato un tempo, il secondo è stato difficile. Le condizioni del campo erano pesanti, non potevamo fare giocate fluide. Non parlo di passi indietro, ma non sono soddisfatto”.

Il gol del vantaggio del Foggia è un gol simile a quello subito contro la Viterbese: “Il gol è colpa nostra e bravura degli avversari. La verità è che abbiamo avuto poco tempo per lavorare su determinate situazioni giocando ogni 3 giorni. Qui non è solo tattica, è che dobbiamo mettere più aggressività e lucidità in alcuni frangenti. Il Foggia è stata una squadra esperta, noi molte cose dobbiamo ancora impararle”.

“L’atteggiamento del primo tempo non mi è piaciuto. Voglio vedere una squadra con più mentalità e aggressività anche nei contrasti. Dobbiamo fare presto a imparare queste cose”.

“La squadra non è andata in confusione. Ha giocato così – dichiara il tecnico – perché dovevamo giocare così, loro si erano rintanati con i 5 difensori. In queste ultime partite abbiamo sempre giocato contro squadre così, ma il nostro campo non era in queste condizioni e giravamo meglio la palla. Poi con Rauti e Valente abbiamo fatto un po’ meglio”.