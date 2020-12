Il Palermo si arrende al Foggia: pugliesi vincenti per 2-0

FOGGIA – Il Palermo, dopo cinque gare tra le mura amiche del “Barbera”, ritorna a giocare in trasferta e lo farà in casa del Foggia, che tra le mura amiche ha subito solamente due sconfitte nel mese di ottobre. I rosanero cercheranno di mettersi alle spalle il pari per 3-3 contro la Viterbese, i pugliesi, invece, cercheranno tre punti per guadagnare posizioni in classifica e avvicinarsi alle prime.

Boscaglia dovrà fare a meno di Almici, che resterà fuori per qualche mese e conferma il 4-2-3-1 con Luperini nel ruolo di trequartista. Anche Marchionni conferma il solito 3-5-2 e non convoca Gentile vittima, qualche giorno fa, di un atto intimidatorio nei suoi confronti.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è gestito dal Palermo. Intervento falloso di Kanoute che, al 2′ di gara, allarga il braccio e colpisce con il gomito Gavazzi. Foggia pericoloso con D’Andrea che, approfittando di una incomprensione tra Somma e Pelagotti, prova a calciare in porta ma calcia alto. Le condizioni del campo non sono ottimali per via della copiosa pioggia caduta nelle ultime ore e non permette alle due squadre di esprimersi al meglio.

Ci prova da fuori il Palermo con Odjer, la conclusione dell’ex Trapani è sballata. Finisce giù Di Jenno al 7′ attaccato da Broh, per il Foggia ci sarà calcio di punizione nelle trequarti del Palermo. La punizione è uno schema, con palla per Curcio che colpisce di testa e Pelagotti blocca,. Il numero 10 comunque viene fermato per posizione irregolare. Palermo che prova a far circolare palla per trovare spazi tra le maglie del Foggia. Al 16′ occasione per i rosanero, Broh crossa per Saraniti al centro dell’area, l’ex Lecce colpisce di testa, Fumagalli è attento e blocca.

Padroni di casa in vantaggio con D’Andrea al 17‘. Il numero 11 scatta sulla linea del fuorigioco, Crivello e Marconi non riescono a seguirlo e l’attaccante si trova a tu per tu con Pelagotti che sigla il gol dell’1-0. Palermo vicino al gol del pari con Floriano al 20′. L’ex di turno, al limite dell’area piccola, si trova palla sul sinistro e calcia in porta colpendo il palo, la sfera arriva a Saraniti che non riesce a girarsi e perde l’occasione. Minuto 24′, Accardi arriva sul fondo, crossa all’interno dell’area avversaria dove ci sono Luperini e Saraniti, il centrocampista ex Trapani potrebbe arrivarci ma finisce giù, per l’arbitro è tutto regolare e si continua. I rosa provano a spingere in avanti e al 32′ conquistano calcio d’angolo, si incarica Floriano della battuta con la difesa di casa che è attenta e spazza. Occasionissima per il raddoppio del Foggia. Di Jenno al 34′ crossa in area rosanero, la sfera attraversa tutta l’area con Vitale che è in ritardo.

Il gol del 2-0 per il Foggia arriva al 36‘ con Rocca. Il centrocampista riceve palla sul centro sinistra, si accentra leggermente spostando la palla con l’esterno destro, calcia in porta e sigla il gol del 2-0. Foggia vicino al tris. L’azione dei Puglisi parte da un fallo laterale a proprio favore, Somma sbaglia l’intervento, la sfera finisce a Curcio e dopo il rimpallo a D’Andrea che crossa sul lato opposto dove sopraggiunge Vitale che sbaglia da due passi.

La prima frazione di gara si chiude senza recupero e con i padroni di casa avanti per 2-0.

SECONDO TEMPO:

La gara riprende senza sostituzioni da entrambe le parti. Al 48′ gioco costretto a fermarsi per un problema all’auricolare del primo assistente Terzenio, dopo 30″ si riprende. Il Palermo ci prova ancora con Odjer da fuori. Al 53′ doppio cambio per i rosanero. Boscaglia mette dentro Palazzi e Lucca, richiamando in panchina Floriano e Broh. Gli ospiti al 59′ provano un giro palla per cercare qualche sbocco, il Foggia è aggressivo nonostante il doppio vantaggio. Al 60′ Palazzi sradica il pallone dai piedi di Curcio, alza la testa e vede Saraniti all’interno dell’area che viene fermato per fuorigioco.

La squadra di Boscaglia prova a spingere e conquista calcio d’angolo al 70′, Curcio allontana la sfera per non correre pericoli. 1′ dopo Crivello prova un lancio per Lucca, l’ex Torino prova a far da sponda per uno dei compagni, ma i padroni di casa chiudono bene. Ancora al 71′, Marconi prova ad andare in anticipo su Curcio che finisce giù. Per l’arbitro c’è calcio di punizione per i rossoneri davanti la panchina di Boscaglia.

Siciliani che non riescono a creare grandi pericoli e quando mancano 15′ si trova ancora sotto per 2-0. Punizione per i rosanero al 79′, Palazzi si occupa della battuta ma il suo cross è completamente sballato, la sfera arriva tra i piedi di Valente che prova una rovesciata per mandare la palla in area. Il Foggia, anche in questa circostanza, è attento e riparte in contropiede non sfruttando bene l’occasione. Kalombo, all’81’, viene saltato da Crivello. Il numero 19 è costretto al fallo per fermare il capitano rosanero. Combatte Rauti contro Anelli, ha la peggio il calciatore del Foggia che conquista un fallo utile per fare rifiatare i suoi.

Al 91′ Valente salta l’estremo difensore dei padroni di casa, calcia verso la porta e Del Prete la tocca quale tanto che basta per mandarla in calcio d’angolo. Martin prova la conclusione da fuori al 94′, il francese anticipa Rauti ma il suo tiro è totalmente errato.

La contesta finisce qui. I pugliesi conquistano i tre punti e mettono al tappeto i rosanero per 2-0.

FORMAZIONI:

FOGGIA: 1 Fumagalli; 5 Anelli, 4 Gavazzi (dall’83’ Germinio), 18 Del Prete; 19 Kalombo, 3 Vitale (dal 70′ Garofano), 17 Salvi, 33 Rocca, 23 Di Jenno; 11 D’Andrea, 10 Curcio (dall’83’ Dell’Agnello). Allenatore: Marchionni. A disposizione: 36 Vitali, 2 Galeotafiore, 7 Ndiaye, 14 Raggio Garibaldi, 25 Morrone, 27 Aramini, 28 Pompa, 31 Tomassini, 32 Balde.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma (dall’83 Martin), 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh (dal 53′ Palazzi), 19 Odjer (dal 64′ Rauti); 20 Kanoute (dal 64′ Valente), 27 Luperini, 7 Floriano (dal 53′ Lucca); 9 Saraniti. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 8 Martin, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti.

ARBITRO: Luca Angelucci (Terzenio-Pedone). IV UOMO: Natilla.

MARCATORI: D’Andrea 17′, Rocca 36′

NOTE: Ammonito Crivello, Saraniti, Lucca (P), Kalombo, Dell’Agnello, (F)