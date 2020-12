Agenzia immobiliare in fiamme nella notte, gravissimi danni al locale

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Le fiamme alte, il fumo nero in strada. Una notte di paura a Termini Imerese, nel Palermitano, dove un vasto incendio è divampato nei locali di un’agenzia immobiliare. E’ successo in via Balsamo, da cui è stato lanciato l’allarme: nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia locale e due squadre del distaccamento di Termini Imerese.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, ma i danni sono ingenti. Il fuoco ha infatti in poco tempo divorato arredi e suppellettili, ma le cause del rogo non sono ancora chiare. Non si escluderebbe l’origine dolosa, le indagini per chiarire cosa abbia provocato le fiamme sono tuttora in corso.