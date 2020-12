Il tampone era sbagliato, Lamorgese non è positiva al Covid

ROMA – Il Ministro dell’interno Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus. Il test molecolare eseguito lunedì scorso, comunicato come positivo, si è rivelato infatti errato. Lo ha reso noto noto il Viminale sottolineando che la ministra ha ripetuto il test molecolare nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10 ed entrambi sono risultati negativi. In seguito alla falsa positività era stato sospeso il Consiglio dei ministri.