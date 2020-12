Furto in un cantiere a Cruillas: è il secondo colpo in un mese

PALERMO – Il cantiere di un’impresa edile che sta realizzando un palazzo in via Trabucco, nel quartiere Cruillas, a Palermo è stato visitato due volte dai ladri in un mese: sono stati portati via attrezzi e materiali nel cuore della notte. Il titolare dell’impresa ha chiamato la polizia e segnalato la presenza di un grosso buco nella recinzione del cantiere. I continui assalti al cantiere potrebbero rappresentare la volontà di imporre il pizzo alla ditta.. Il titolare del cantiere ha riferito ai poliziotti di non avere subito richieste estorsive e minacce. (ANSA).