Catania, Tacopina: “Speriamo per la firma, c’è ottimismo”

"Dante Scibilia è già qui, Salvo Arena arriverà giovedì, speriamo per la firma. Sono ottimista, forza Catania!"

CATANIA – “Sono stati due giorni molto importanti, con tante riunioni”. A rivelarlo è Joe Tacopina, avvocato americano interessato all’acquisto del Catania. L’ex numero uno di Bologna e Venezia, intervistato da Catania.eu ha poi raccontato: “Ho visto la città, il ‘Massimino’ e Torre del Grifo. Con il sindaco è andata bene – ha sottolineato Tacopina -. Lui ha detto che il Catania è di Tacopina al 90%? Aspetto per i debiti, ma non sono nelle mie mani. Dante Scibilia è già qui, Salvo Arena arriverà giovedì, speriamo per la firma. Sono ottimista, forza Catania!”.