Catania, Pogliese: “Tacopina ha idee importanti”

"Ha anche intenzione di costruire un nuovo stadio, abbiamo parlato di ipotesi in varie zone della città, non sarà un progetto immediato"

CATANIA – “Tacopina ha anche intenzione di costruire un nuovo stadio, abbiamo parlato di ipotesi in varie zone della città, non sarà un progetto immediato, ma ci sono molte idee importanti che possono davvero rilanciare la storia del nostro club. E a gennaio in occasione del mercato, saranno effettuati interventi per rafforzare il gruppo”. Questo il pensiero di Salvo Pogliese, sindaco di Catania, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in merito alla trattativa che con tutta probabilità porterà l’avvocato americano Joe Tacopina, ad acquisire le quote della società rossazzurra.