Spacciavano al parco davanti ai bimbi: arrestati

CATANIA – Spacciavano al parco davanti ai bambini. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 23enne catanese Gabriele Carmelo Maimone, nonché due minorenni di 15 e 17 anni, poiché ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I fatti

L’altro pomeriggio, alcuni genitori, che quotidianamente accompagnano i figlioletti a giocare nell’area attrezzata del Parco Vulcania, avevano attirato l’attenzione di una pattuglia dell’Arma segnalando la presenza, in particolare nelle ore preserali, di alcuni giovani intenti a spacciare dinanzi ai loro bambini. È bastato questo ai militari per organizzare un servizio di osservazione nell’intera zona c.d. di “Vulcania”, grazie al quale sono stati individuati i giovani pusher.

I ruoli

Questi, scambiandosi continuamente i tre ruoli vitali per porre in essere l’attività di spaccio: vedetta, “receptionist” e pusher, prelevavano le dosi da piazzare all’interno di un anfratto ricavato nei muretti presenti nella zona, per poi consegnarle in cambio del denaro pattuito agli acquirenti, i quali spesso giungevano a bordo di scooter. Accertata l’attività illecita, i carabinieri sono intervenuti bloccando il trio e uno dei clienti (una catanese di 16 anni segnalato all’U.T.G.) che aveva appena acquistato la propria dose di stupefacente. I tre, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 16 dosi di marijuana, di cui alcune nascoste nell’anfratto utilizzato come deposito della droga, nonché 190 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita della marijuana, il tutto posto opportunamente sotto sequestro. Il maggiorenne è stato relegato agli arresti domiciliari, mentre i due minorenni sono stati accompagnati al C.P.A. di Catania.

Il plauso del presidente di Municipio

L’arresto di tre spacciatori, nei pressi della bambinopoli del parco Vulcania, rappresenta l’ennesimo esempio di come la cittadinanza non debba piegarsi alle logiche criminali di personaggi senza scrupoli che non esitano a vendere droga a pochi passi dai bambini che giocano. Per queste ragioni il sottoscritto, Dottor Paolo Ferrara presidente del III municipio di Catania, desidera fare un plauso all’Arma dei Carabinieri che ogni giorno, insieme alle altre forze dell’ordine, proteggono il nostro territorio. Allo stesso modo desidero ringraziare quei genitori che, di fronte al viavai di spacciatori e consumatori di droga, non hanno voltato il proprio sguardo altrove facendo finta di nulla. Anzi, al contrario, hanno immediatamente avvisato una pattuglia permettendo l’arresto dei tre pusher. Si tratta di quella cittadinanza attiva che io ho sempre invocato, sin dal primo momento del mio insediamento come presidente di “Borgo-Sanzio”, e che ci permette di avere un territorio sempre più vivibile e sicuro.