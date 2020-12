Boscaglia: “Squadra deve ancora assestarsi. Vibonese agguerrita”

PALERMO – “A volte non abbiamo il senso del pericolo. A volte la concentrazione non l’abbiamo avuta. Su questo dobbiamo lavorare ancora tanto, vedendo anche altre partite non siamo gli unici ad avere questo problema“. A dichiararlo è Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, alla vigilia della trasferta che vedrà la sua squadra impegnata a Vibo Valentia contro la Vibonese.

Domani Boscaglia dovrà fare a meno del difensore centrale Ivan Marconi fermato per squalifica, al suo posto potrebbe tornare dall’inizio Lancini: “La sua presenza domani è un’opzione, abbiamo anche altri giocatori ma naturalmente lui ha bisogno di giocare. Vedremo domani, lui sa benissimo quello che io voglio, quindi vedremo. Qualche dubbio c’è ancora, ma sono dubbi positivi”.

“La squadra – continua il tecnico – ha bisogno ancora di assestarsi, di capire certe cose in alcuni frangenti della partita. Dobbiamo ancora lavorare sulla gestione dei momenti, se andiamo a vedere tutte le partite che abbiamo fatto post Covid abbiamo sempre giocato cercando di fare gol, in maniera frenetica all’arrembaggio. Sulla gestione dei momenti dobbiamo fare ancora lavoro”.

Dopo la trasferta in Calabria il Palermo se la vedrà con il Bari per l’ultima gara dell’anno: “Penso poco al Bari, penso a domani. Fare risultato domani ci permetterebbe di avere continuità. Indipendentemente dal pareggio con la Viterbese e la sconfitta con la Turris la squadra sta reagendo bene in linea con i parametri di crescita. Quella di domani sarà una partita importante che permetterà di capire dove saremo arrivati. Non so nemmeno chi sono i giocatori del Bari oggi. Non parliamo di una finale di Champions League. È una partita di campionato come un’altra, io temo più la partita di domani. Domani dobbiamo andare in campo rispettando tantissimo gli avversari”.

“A parte la trasferta di Foggia, l’approccio non è stato sbagliato. Le brutte prestazioni di Teramo e Bisceglie sono arrivate quando ancora la squadra non era pronta. Credo che se una squadra ha una sua fisionomia di gioco gioca sempre allo stesso modo. Noi siamo una squadra che ha dimostrato sempre di voler tenere le redini del gioco in mano, forse da questo punto di vista dobbiamo imparare ad essere umili”.

“La Vibonese è un avversario molto agguerrito, che lavora molto sul dinamismo, sono portati a rompere le linee con marcature abbastanza asfissianti. Attaccano bene la profondità – conclude Boscaglia -, è una squadra che fa attaccare. Dobbiamo stare molto molto attenti”