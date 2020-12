Conte: “A gennaio misure mirate, ma se ci sarà impennata sarà zona rossa”

L’ultimo acquisto, il regalo dell’ultimo minuto, ma anche l’ultima passeggiata prima di Natale in attesa che il ‘semaforo’ della maxi-zona nazionale diventi rosso. Nelle grandi città, a poche ore dalla stretta decisa dal governo, le principali vie dello shopping sono state prese d’assalto, da Milano a Roma a Torino. Ultimi scampoli di affari, molto probabilmente, prima del via ai saldi invernali. Così, molti negozianti in tutta Italia, in vista delle chiusure a singhiozzo dei prossimi quindici giorni, hanno deciso di dire basta. E di ‘dirlo’ a caratteri cubitali, con cartelli in vetrina, chiari e tondi. Già da domani, comunque, nelle grandi città i controlli per il rispetto delle regole saranno intensificati.

Ma intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura: la stretta di Natale potrebbe permetterci di affrontare gennaio “dosando le misure solo dove necessario tra zona gialla, arancione e rossa”. Certo, ha detto il premier, se dovesse arrivare un picco dell’RT “allora ci troveremmo facilmente in zona rossa o con misure più restrittive”. Ma proseguendo senza intoppi “forse dovremmo affrontare gennaio-febbraio con una certa tranquillità”. Insomma, sembra dire Conte, serve un ultimo sforzo di pazienza e disciplina. Oggi la situazione di assembramento più vistosa si è registrata al centro di Torino, con parcheggi al completo e corso Vittorio congestionato dal traffico. Code fuori dai negozi, soprattutto in via Langrange e via Garibaldi. Con un effetto psicologico che riporta ai mesi del lockdown: le folle nei negozi di alimentari, sebbene essi siano aperti anche domani. Intanto a Milano s’è riunito stamattina il comitato per Ordine pubblico e la sicurezza: i controlli contro chi non rispetta le regole, ha disposto il prefetto Renato Saccone, saranno incrementati già da domani e gli spostamenti saranno monitorati anche da remoto, con le telecamere. Se Milano si premunisce, anche Napoli non sta a guardare.

Il sindaco Luigi De Magistris ha stabilito che domani e il 31 non ci sarà la chiusura preventiva di alcuna strada cittadina, ma una forte intensificazione dei controlli su 31 strade, tra cui quelle dei cosiddetti ‘baretti’ di Chiaia e il centro storico. Passando a Roma, poi, negli scorsi fine settimana alcune tra le vie più celebri dello ‘struscio’ capitolino erano state chiuse. Con i negozi serrati il rischio è certo minore, ma anche nella Capitale è stato approntato un dispositivo di sicurezza simile a quello messo in campo nel lockdown per controllare gli spostamenti sia in città, che in entrata e in uscita. E dunque: controlli più severi anche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in quelle della metropolitana. Una chiusura rigida che però non piace ai negozianti di Fipe-Confcommercio e Fiepet-Confesercenti: a Roma migliaia di pubblici esercizi, fanno sapere le associazioni, hanno aderito alla campagna nazionale di protesta contro le disposizioni di Palazzo Chigi. “A partire da oggi e per tutta la durata delle festività – affermano i leader Sergio Paolantoni e Claudio Pica – i locali della città esporranno un cartello di protesta all’indirizzo del governo per dire ‘basta’: basta – spiegano – per essere costretti di nuovo a tenere le serrande abbassate dopo il lungo periodo del primo lockdown e basta al caos normativo che da dieci mesi continua a penalizzare le imprese del settore”. I negozianti chiedono ristori ma soprattutto certezze sulle riaperture di gennaio “perché le nostre imprese non sono un interruttore che si può accendere e spegnere a piacimento”. (ANSA).