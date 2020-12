Palermo e Bari si dividono la posta in palio: 1-1 al 90′

PALERMO – Alla vigilia del campionato sarebbe stato considerato un big match, ma la classifica di Palermo e Bari è differente; i galletti al secondo posto pronti a dare fastidio alla Ternana, i rosanero al decimo posto ormai distanti e speranzosi in piazzarsi in zona play off. Boscaglia per questa sfida si affida ad un 4-3-3 con Rauti e Kanoute a supporto di Saraniti, Auteri risponde con il solito 3-4-3 d’assalto.

PRIMO TEMPO:

La prima palla della gara è dei pugliesi che attaccheranno da sinistra verso destra. Il Palermo invece, con la maglia celebrativa, attaccherà da destra verso sinistra. Dopo 10 secondi c’è il primo fischio dell’arbitro per contatto tra Accardi e D’Orazio. Prima vera occasione per il Palermo al 4′. Crivello serve Rauti sull’out sinistro, l’attaccante arriva al limite sinistro dell’area e calcia verso la porta difesa da Frattali che deve tuffarsi per deviare in angolo. Altra ghiotta occasione per i rosanero al 6′ di gioco. Kanoute serve Rauti posizionato all’altezza del primo palo, ma non è preciso. All’11’ il Bari prova a farsi vedere in avanti. Cross dentro per D’Ursi che gioca di sponda per Antenucci, l’ex Spal viene fermato da Somma al momento del tiro. Al 14′ contatto tra Kanoute e Maita, ha la peggio il calciatore rosanero e il calciatore del Bari protesta. Palermo che spinge in avanti e il Bari riparte in contropiede al 16′. Palla portata avanti da Marras che arriva all’interno dell’area rosanero, viene disturbato da Marconi e scarica per D’Orazio che prova un tiro in porta, ma calibra male. Contatto tra Crivello e Marras al 20′, l’arbitro è costretto a richiamarli e portare la calma.

Palazzi al 25′ raccoglie un pallone vagante e prova da fuori area un tiro verso la porta difesa da Frattali, ma sbaglia. Anche Odjer ci prova da fuori area, ma anche lui sbaglia la mira. Primo cambio nel Palermo al 26′ Marconi out per infortunio, al suo posto Lancini. Al 30′ Antenucci salta secco Lancini, l’attaccante del Bari si allunga troppo la palla e arriva Accardi, che la devi quel tanto che basta per subire fallo e far ammonire avversario. Saraniti serve con il tacco Rauti, l’attaccante di scuola Torino, al 35′, finisce giù e conquista una punizione. Se ne incarica proprio Rauti della battuta, ma la palla finisce abbondantemente fuori. Punizione per il Palermo al 40′ battuta velocemente; Palazzi conduce palla e ha il tempo di fare tutto quello che vuole, ma quando arriva al limite dell’area di rigore finisce giù e il Bari riconquista la sfera. Al 44′ Crivello prova un tocco sotto per saltare Ciofani, c’è un contatto tra i due e il calciatore pugliese conquista il fallo.

Al 45′ galletti in vantaggio con D’Ursi. Crivello si fa saltare, Marras calcia ma viene murato, la sfera resta lì e D’Ursi non può far altro che mettere dentro la sfera. La prima parte di gara finisce dopo 1′ di recupero con il Bari in vantaggio per 0-1.

SECONDO TEMPO:

Le due squadre tornano in campo con le stesse formazioni che avevano finito la prima frazione. Accardi spinge sulla fascia destra, crossa verso la porta di Frattali, Luperini, al 48′, arriva da dietro e tutto solo di testa manda alto. Palermo che è partito fortissimo in questa seconda frazione di gara e sta cercando di mettere alle corde il Bari.

Antenucci ci prova al 13′ del secondo tempo direttamente da calcio di punizione dal limite dell’area. La sua conclusione sfiora il palo alla sinistra di Pelagotti. I rosanero provano a recuperare e Boscaglia, al 63′, manda in campo Silipo e Floriano per Palazzi e Kanoute.

Ripartenza del Bari al 25′ della ripresa. Marras viene fermato da Odjer che riceve il giallo. Palermo ora tutto riversato in avanti per cercare il pari.

Floriano, al 33′, crossa per Saraniti che la devia quel tanto che basta per ingannare Frattali, poi arriva Luperini che spinge dentro. L’arbitro comunque annulla tutto per fuorigioco di Saraniti. I rosanero provano ancora ad andare avanti e creare pericoli al Bari, ma la squadra di Auteri si difende bene e non lascia spazi.

I padroni di casa conquistano punizione sulla trequarti avversaria, della trequarti. Se ne incarica Lucca, che calcia da fermo e la mette dove Frattali non può prenderla. Al 43′ della ripresa il risultato è di 1-1.

Momenti di tensione in campo. Odjer dice di aver ricevuto insulti razzisti e protesta con il quarto uomo, ma il gioco continua. Intanto Filippi, secondo di Boscaglia., viene allontanato.

La sfida, dopo 5′ di recupero, si conclude con il risultato di 1-1.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 15 Marconi (dal 26′ Lancini) (dal 72′ Valente) , 6 Crivello (C.); 5 Palazzi (dal 63′ Silipo), 19 Odjer, 27 Luperini; 20 Kanoute (dal 63′ Floriano), 23 Rauti (dal 72′ Lucca); 9 Saraniti. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 7 Floriano, 8 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 14 Valente, 16 Peretti, 17 Lucca, 21 Broh, 26 Marong. Allenatore: Boscaglia.

BARI: 1 Frattali; 21 Celiento (55′ Semenzato), 17 Sabbione, 6 Di Cesare (C.); 13 Ciofani, 4 Maita, 19 De Risio, 15 D’Orazio; 10 Marras; 7 Antenucci, 11 D’Ursi (dal 76′ Lollo). A disposizione: 12 Liso, 22 Marfella, 3 Perrotta, 5 Bianco, 8 Hamlili, 9 Simeri, 16 Corsinelli, 18 Candellone, 25 Lollo, 27 Andreoni. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Ceccon-Cataldo). IV UOMO: Luca Angelucci (Foligno).

NOTE: ammonito Antenucci (B); Saraniti, Odjer, Crivello (P)

MARCATORI: D’Ursi 45′, Lucca 87′