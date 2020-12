Fumata bianca sulla giunta: Zambuto e Scilla pronti a entrare

Rimpasto: arriva l’ora x. Il ritocco della squadra, chiesto da Forza Italia, è in dirittura d’arrivo. I due nuovi assessori, che giureranno domattina, saranno sul mazarese Toni Scilla e l’agrigentino Marco Zambuto. Una soluzione in grado di risolvere le questioni di campanile interne agli agli azzurri ma che crea un “caso quote rosa”. Con Bernardette Grasso fuori dalla giunta, infatti, il governo Musumeci ha il fianco scoperto in termini di presenze femminili. Per questo si era fatta strada l’ipotesi di inserire in squadra la saccense azzurra Maria Antonietta Testone. Ma alla fine l’ha spuntata Zambuto, il cui nome come papabile era stato anticipato da Livesicilia il 14 dicembre scorso in questo articolo.

L’ex sindaco di Agrigento sarà l’assessore agli Enti locali e alla Funzione pubblica, Scilla, ex deputato regionale fedelissimo di Gianfranco Micciché anche ai tempi di Grande Sud, andrà all’Agricoltura. Dimissionari Edy Bandiera e Bernardette Grasso, quest’ultima nominata coordinatrice provinciale di Forza Italia a Messina. Il giuramento dei nuovi assessori domani, mercoledì 30 dicembre, alle 10,30.

