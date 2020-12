Tacopina: “Catania club importante. Lo riporterò in alto”

“Chi è il Palermo? (ride, ndr). Non sono sicuro di chi siano… Per noi tutte le partite saranno da tre punti”.

CATANIA – Joe Tacopina a gennaio sarà il presidente del Catania. Nei giorni scorsi è stato trovato l’accordo, adesso si dovrà solo firmare il closing definitivo e, poi, ci sarà il passaggio ufficiale.

Tacopina sarà il primo presidente straniero del Catania: “Sono contento ed onorato di essere il primo presidente straniero del club. Il Catania – dichiara l’avvocato italo-americano ai microfoni di Itasportpress – è uno dei più grandi ed importanti club italiani. Voglio riportarlo dove merita”.

“Il mio sogno è quello di vincere qualcosa, ma anche far qualcosa di importante con il Catania. Per farlo dobbiamo prima vincere la Serie C, passare in Serie B, vincerla e poi andare in A per fare qualcosa di importante. Il mio sogno è che il Catania sia di nuovo uno dei team più rispettati del calcio italiano”.

Il futuro presidente del club etneo parla anche della lunga trattativa che ha visto la Sigi ridurre il debito con il comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate: “Ovviamente tutto era possibile, anche se mi sembrava improbabile che l’affare potesse saltare. Avevamo già un accordo certo con Sigi e con i loro massimi rappresentanti. Ovviamente era un affare complesso con tanti dettagli da sistemare come le questioni del debito. Le possibilità che saltasse erano basse. Io e Giovanni Gardini siamo già in contatto con la parte sportiva del club per pianificare il futuro. Non vedo l’ora di portare il Catania in alto”.

Tacopina è pronto ad intervenire sul mercato che avrà inizio il 4 gennaio: “Questo progetto richiederà l’investimento di tanto denaro per raggiungere la categoria promessa. I piani per il mese di gennaio sono già decisi. Ci sono state delle chiamate per alcuni accordi di massima che verranno finalizzate nel corso del mese di gennaio”.

L’avvocato italo-americano si è lasciato sfuggire anche una battuta sul Palermo: “Chi è il Palermo? (ride, ndr). Non sono sicuro di chi siano… Per noi tutte le partite saranno da tre punti”.