Il Palermo la sblocca nel finale: Rauti mette al tappeto la Cavese

CAVA DEI TIRRENI (SA) – Si apre il 2021 per il Palermo che è pronto a scendere in campo della Cavese ultima in classifica. I rosanero sono reduci dal pari in casa contro il Bari e cercano di risalire delle posizioni per assestarsi nella parte alta della classifica; la Cavese, invece, cercherà punti per lasciare l’ultima posizione in classifica. Entrambe le formazioni si presentano con il 4-3-3 e tra i padroni di casa c’è subito l’esordio dell’ultimo arrivato Bubas.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è dei siciliani, che attaccheranno da destra verso sinistra e indosseranno la maglia nera, pantaloncini bianchi e calzettoni neri; i campani che, invece, attaccheranno da sinistra verso destra indossano maglia bianca, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Dopo 1′ il Palermo trova subito la via del gol con Kanoute, ma l’arbitro ferma tutto per posizione irregolare dell’ex Catanzaro. Al 4′ Martin si incarica di battere un calcio d’angolo in favore dei suoi, la difesa dei campani è attenta e spazza. All’11’ Russo rinvia corto per De Franco, che sbaglia e serve Luperini, l’ex Trapani non controlla bene e arriva Valente che serve Kanoute, ma nel frattempo i padroni di casa erano rientrati e si sono chiusi. 1′ dopo Lancini prova a rifugiarsi dalle parti di Pelagotti, la sfera arriva all’interno dell’area di rigore e viene fermata da una pozzanghera, per fortuna l’estremo difensore rosanero è attento e anticipa Germinale. Al 16′ ancora Lancini protagonista; l’ex Brescia da lontanissimo prova a calciare verso la porta difesa da Russo, la sua conclusione è altissima.

Brutta entrata di Martin al 17′. Il centrocampista francese, in scivolata prova ad anticipare l’avversario, ma alza la gamba e si vede sventolare il primo cartellino giallo della gara. Nunziante al 18′ si trova nella trequarti rosanero e prova un cross, ma sbaglia e serve l’estremo difensore del Palermo che blocca. Altro gol annullato al 19′ per il Palermo; Odjer serve Valente che arriva dalla sinistra, ma si trova in posizione di fuorigioco. Brivido per la difesa del Palermo; Germinale crossa verso il centro dell’area, Russotto prova ad arrivare sulla sfera, ma colpisce il portiere del Palermo che è dolorante alla mano. Al 24′ Martin prova un cross al centro dell’area della Cavese, ma la palla è troppo lenta così Russo la blocca senza problemi. Al 25′ Lancini sbaglia un disimpegno, la Cavese recupera con Bubas e riparte in contropiede 3 vs 3, ma per fortuna dei rosanero c’è Somma che fa buona guardia su Russotto e spazza in fallo laterale.

Poche emozioni in questi primi 30′ di gara, forse, condizionata dalle condizioni del campo di gioco non certo ottimali a causa della pioggia caduta negli ultimi giorni.

Al 39′ calcio di rigore per il Palermo. Valente, sulla fascia sinistra, viene lanciato in contropiede da Pelagotti, all’altezza del cerchio di centrocampo serve Lucca, che restituisce la palla e l’ex Carrarese entra in area di rigore dove viene messo giù da De Franco. Sul pallone va Lucca che cerca il primo gol lontano dal Barbera; l’attaccante scuola Torino calcia alla destra di Russo, che aveva intuito, ma allarga troppo il piattone e manda fuori. Il primo tempo finisce senza altre emozioni con il risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO:

Boscaglia cambia subito qualcosa e manda in campo Palazzi per Martin, ammonito durante la prima frazione di gara. Al 49′ Valente sfiora il gol. Odjer, dalla destra, serve un cross, arriva l’esterno ex Carrarese che sbaglia da due passi. 30″ più tardi Palermo ancora pericoloso. Luperini arriva sul fondo e serve un cross arretrato per Lucca, l’ex Torino colpisce con la punta del piede destro, Russo si tuffa e la blocca sulla linea.

Al 55′ i rosanero provano a ripartire in contropiede, ma l’arbitro ferma il gioco perché Cuccurullo è rimasto giù. I siciliani protestano perché volevano continuare a giocare. Il centrocampista numero 15, comunque, è costretto al cambio e al suo posto in campo l’ex Inter Pompetti. Ospiti che si fanno vedere ancora in avanti e conquistano un calcio d’angolo, ma non creano pericoli alla retroguardia campana. Adesso sono gli uomini di Campilongo che si spingono in avanti e conquistano il loro primo calcio d’angolo della gara, ma in questo caso è il Palermo a fare buona guardia.

Ricchi al 68′ supera Accardi, arriva sul fondo e crossa al centro dell’area dei siciliani, ma Somma è attento e allontana di testa. Cavese pericolosa con Germinale che, al 71′, prova un filtrante per Russotto posizionato in area, Accardi però è attento e aiuta Pelagotti in uscita. Boscaglia effettua altri due cambi, togliendo dalla disputa Kanoute e Lucca per Silipo e Saraniti. Le intenzioni del tecnico sono chiare, ma la squadra di Campilongo non lascia molti spazi.

Silipo al 74′ prova a superare Marzupio, ma viene atterrato e per il difensore campano c’è il giallo. Cambi anche per la Cavese, che potrebbe anche accontentarsi del pareggio, ma non il Palermo che manda in campo anche Santana per passare al 4-2-3-1 in questi ultimi 10′ di gioco. Ci prova però la Cavese con Russotto, che salta Accardi e si accentra, ma nel frattempo è rientrato Palazzi che riesce a mettere una pezza al momento del tiro da parte del calciatore. A 7′ dal termine ci prova Saraniti bravo ad arrivare su un pallone vagante al limite dell’area, ma la palla finisce larga.

A 5′ dalla fine la Cavese guadagna una punizione dal limite dell’area per fallo di Lancini su Russotto; l’arbitro ammonisce anche il difensore dei rosanero per la trattenuta. I padroni di casa sciupano questa occasione calciando la punizione sulla barriera. Cavese in dieci per gli ultimi 4′ di gara. Matera viene saltato da Rauti, ma non ci sta e commette fallo da dietro. Il calciatore era già ammonito, ma per l’arbitro non ci sono dubbi e gli mostra il secondo giallo. Rauti, a poco più di 1′ dalla fine, sciupa l’ennesima occasione per il Palermo e a tu per tu con Russo colpisce male.

Gol del Palermo al minuto 92′. Rauti, dopo la punizione calciata da Palazzi, colpisce di testa e porta i rosanero in vantaggio. Ingenuità da parte dei campani che hanno lasciato l’avversario tutto solo.

Non c’è più tempo. La squadra rosanero, solo alla fine, riesce a conquistare 3 punti fondamentali, ma soffre anche parecchio.

CAVESE: 38 Russo; 17 Tazza, 13 Marzupio, 27 De Franco, 3 Ricchi (dal 79′ Semeraro); 21 Matera, 28 Nunziante (dal 79′ Senesi), 15 Cuccurullo (dal 57′ Pometti); 7 Russotto, 20 Germinale (C.), 40 Bubas (dal 60′ Montaperto). Allenatore: Campilongo. A disposizione: 1 Bisogno, 22 Paduano, 8 Favasuli, 19 Oviszach, 26 Cannistrà, 37 Vivacqua, 39 Granata.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 13 Lancini, 6 Crivello (C.); 19 Odjer (dal 79′ Odjer), 8 Martin (dal 46′ Palazzi), 27 Luperini; 20 Kanoute (dal 72′ Silipo), 17 Lucca (dal 72′ Saraniti), 14 Valente (dal 65′ Rauti). Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 16 Peretti, 21 Broh, 26 Marong.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Rizzotto-Donato). IV UOMO: Cavaliere.

NOTE: ammonito Martin, Valente, Palazzi, Lancini, Rauti (P); Russotto, De Franco, Marzupio, Matera (C). Espuslo Matera per doppio giallo.

MARCATORI: Rauti 92′