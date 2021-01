Parrucchieri ed estetisti pronti al vaccino: ‘Dare il buon esempio’

PALERMO – “Vogliamo dare il buon esempio. Crediamo nel vaccino e rappresentiamo una categoria che lavora a stretto contatto con il pubblico, per questo siamo pronti a vaccinarci”. A dichiararlo è Tony Oneto, responsabile dell’area Immagine e Benessere di Confesercenti Palermo che si fa portavoce della volontà di coloro che lavorano nel settore che comprende acconciatori, estetisti, nail e make-up artist, barberie. “Abbiamo incontrato i vertici della nostra associazione e seguendo la linea nazionale della categoria, intrapresa dal presidente Sebastiano Liso, condividiamo il suo pensiero: “Purtroppo – sottolinea Oneto – per le imprese italiane non si intravede una ripresa in breve tempo e l’unica speranza è proprio nel piano vaccinale. Vogliamo concretamente dare il nostro contributo, in modo da incoraggiare e sensibilizzare anche coloro che sono ancora scettici nei confronti del vaccino. Un esempio per tutte le categorie che ogni giorno lavorano a stretto contatto con il pubblico, naturalmente senza alcuna volontà di ‘scavalcare’ coloro che hanno la priorità. Vogliamo soltanto dare la nostra disponibilità, sottolineando l’importanza del vaccino e di ciò che rappresenta nel nostro presente e nel nostro futuro”, conclude Oneto.