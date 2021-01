Salgono a dieci le zone rosse in Sicilia: ci sono anche Gela e Villarosa

PALERMO – Diventano dieci le ‘zone rosse’ in Sicilia. Da domani (alle 14) si aggiungeranno infatti Gela, in provincia di Caltanissetta, e Villarosa nell’Ennese. Il provvedimento, in vigore fino al 31 gennaio, è stato adottato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza, sulla base delle relazioni delle Asp competenti e sentiti i sindaci delle amministrazioni coinvolte. “La diffusione del coronavirus nei due Comuni rende necessarie nuove misure ai fini della tutela della salute pubblica”, spiega la Regione. Le nuove ‘zone rosse’ si aggiungono a quelle attualmente in vigore in altri otto Comuni della Sicilia. In provincia di Caltanissetta i divieti sono scattati a Milena; nel Messinese, oltre al capoluogo, le misure restrittive coinvolgono Capizzi e San Fratello. In provincia di Catania sono stati dichiarati ‘zona rossa’ Ramacca e Castel di Iudica; stessi divieti a Santa Flavia, nel Palermitano, e a Ravanusa, in provincia di Agrigento.

(DIRE)