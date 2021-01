Catania, Tacopina adesso sbotta: “Ritardi frustranti”

CATANIA – Sembrava tutto fatto per il passaggio del Catania a Joe Tacopina, ma adesso c’è stata una brusca frenata dovuta ad alcune situazioni poco chiare. L’avvocato italo-americano è sempre pronto a firmare, ma vuole chiarezza.

“Questi ritardi stanno diventando molto frustranti. SIGI continua a dire di aver accettato il contratto e poi di cambiarlo! Dopo aver fatto annunci che hanno accettato – dichiara Tacopina – e che firmeremo, poi continuano ad apportare nuove modifiche all’accordo, vogliono di più da noi e vogliono darci meno assicurazioni o garanzie che non ci sono più debiti nascosti che troveremo dopo la chiusura l’affare”.

L’avvocato sa che il club etneo ha un debito enorme e che il rischio è alto: “Sto correndo un rischio enorme con questo accordo a causa della quantità di debito. Ci sono debiti che la SIGI non sapeva nemmeno che il mio team ha scoperto due settimane fa. Sto assumendo più di 40 milioni di euro di debito che appartengono alla proprietà del passato. Con 40milioni di euro puoi acquistare una squadra di serie A (per esempio il il Parma), ma sono disposto a farlo per il mio amore per la Sicilia, il Catania, la città e i tifosi del Calcio Catania. Credo davvero che possiamo diventare uno dei migliori club in Italia nel prossimo futuro, ma dobbiamo tutti fare la nostra parte e prendere gli impegni appropriati per farlo insieme per il miglioramento del Calcio Catania”.

Nonostante le ultime vicende Tacopina resta fiducioso: “Non mi allontanerò mai da questa squadra e sono sicuro che in un modo o nell’altro porteremo il Catania nella posizione che merita del calcio italiano. Rimango fiducioso e ottimista sul fatto che si possa iniziare ora, ma aspetto una risposta da Sigi per vedere se firmeranno l’accordo che hanno già detto di accettare. Ero pronto a firmare alla fine di dicembre, ero pronto a firmare il 9 gennaio e sono pronto a firmare ora. Ma se non vogliono firmare non posso farlo. Spero di essere a Catania per firmare l’accordo il 16 gennaio”.