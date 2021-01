ACR Messina, Leonardo: “Primo posto? Vogliamo mantenerlo”

MESSINA – “Vogliamo mantenere il primo posto a lungo, la squadra è visibilmente in continua crescita”. A dirlo è Pasquale Leonardo, collaboratore della gestione sportiva dell’ACR Messina. Intervistato da “Radio Amore”, il dirigente peloritano ha poi proseguito: “Manto erboso ‘Scoglio’? Giocandoci due squadre ovviamente si rovina. Abbiamo preso determinati provvedimenti, entro tre settimane dovrebbe tornare in condizioni egregie, sicuramente la pioggia di ogni giorno non aiuta”, ha concluso Leonardo.