"Contro il Foggia sarò al ‘Massimino’ per assistere alla partita"

CATANIA – “Sono qui per firmare il contratto, l’ottimismo non mi manca”. Così Joe Tacopina, avvocato americano interessato all’acquisto del Catania. L’ex numero uno di Bologna e Venezia, appena atterrato nel capoluogo etneo ha poi proseguito: “Contro il Foggia sarò al ‘Massimino’ per assistere alla partita”, ha concluso Tacopina.