L’appello di Forza Italia al sindaco: “Chiudere le scuole”

Il gruppo di #ForzaItalia al Consiglio comunale di #Catania, con i consiglieri Giovanni Petralia, Dario Grasso e Agatino Giusti, avanza un appello al sindaco Salvo Pogliese: “Consapevoli che i movimenti all’entrata e all’uscita dalle scuole aumenterebbero la probabilità di assembramenti, preoccupando insegnanti, genitori e gli stessi bambini, chiediamo al primo cittadino di Catania di vagliare la possibilità di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado almeno fino al 31 gennaio”.

Abbiamo raccolto le lamentele di numerosi docenti e genitori e ciò ci ha spinti ad avanzare tale appello rivolto al Sindaco della nostra città. In un periodo in cui il nostro territorio è stato inserito all’interno della zona “Rossa” si potrebbero sicuramente evitare altri disagi relativi all’incremento incontrollato dei contagi, sospendendo provvisoriamente le lezioni in tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado.Speriamo che il Sindaco prenda in seria considerazione il nostro sollecito rendendo magari possibile l’adozione di tale scelta.