I sindacati a Musumeci: “Ripristinare la chiusura domenicale dei supermarket”

PALERMO – Riduzione dell’orario e chiusura dei supermercati la domenica durante l’istituzione della zona rossa. È la richiesta di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil avanzata al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per chiedere “il restringimento del nastro orario delle aperture degli esercizi commerciali che continuano a svolgere servizio, comprese le attività destinate alla vendita dei generi alimentar”.

“Considerata l’esponenziale crescita dei contagi in Sicilia – scrivono i sindacati – riteniamo che tali misure, se adottate, potrebbero essere ulteriore prova della vicinanza e considerazione che, a nostro avviso, è dovuta alle lavoratrici e lavoratori del settore e, non in subordine, a coloro che non hanno smesso neppure per un solo giorno, in questo difficilissimo ultimo anno di emergenza pandemica, di svolgere servizio a favore della collettività. L’accoglimento di queste richieste farebbe da sintesi tra le molteplici esigenze di tutte le parti coinvolte, cioè sosterrebbero l’invito a limitare gli spostamenti. Consentirebbero inoltre ai lavoratori di poter godere del proprio giorno di riposo settimanale la domenica, restando in famiglia e allentando i carichi di lavoro e lo stress accumulato dalla possibilità di essere contagiati e contagiare i propri familiari”.

Secondo i sindacati sarebbe inoltre garantita “maggiore sicurezza visto che continua ad essere disposta la chiusura dei centri commerciali nel week end, favorendo anche la sanificazione degli spazi. E inoltre – aggiungono – eviterebbe la deregulation delle aperture, in virtù del fatto tutti sarebbero tenuti a rispettare le eventuali linee guide che, nel merito, si potrebbero dare”.

