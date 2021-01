Alla scuola ‘Falcone’ dello Zen un progetto contro la povertà educativa

PALERMO – Nonostante l’emergenza Coronavirus, il progetto ‘La Coscienza di Zen… O’ a Palermo, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolto ai ragazzi delle classi medie dell’Istituto Giovanni Falcone del quartiere San Filippo Neri presieduto da Daniela Lo Verde, ha continuato ad andare avanti con le attività previste, quando necessario attuandole a distanza.

Non c’è stata alcuna cessazione delle azioni di cui si occupano l’associazione capofila Punto e a Capo e Shalom, in particolare quelle relative alle attività di recupero scolastico e quelle dell’orto. Riavviate, invece, le attività in presenza di recupero, accompagnate anche da attività di lavoro manuale, sia per quel che riguarda le iniziative del dell’associazione capofila del progetto Punto e a Capo che per il laboratorio TOP – Tutoring Orientativo Prioritario, tenuto dagli operatori del Centro di Solidarietà Don Giosué Bonfardino. A integrazione di queste attività è stato avviato un periodo integrativo che si svolge a distanza.

Di nuovo operativo in presenza anche il laboratorio Arduino, un’introduzione al mondo della robotica e applicazioni pratiche cn starter kit Arduino, appunto, rivolto alle classi medie dell’Istituto Falcone, organizzato dall’associazione Vis a Vis e tenuto dal dottor Roberto Bordonaro: i ragazzi che partecipano sono divisi in gruppi di studenti delle stesse classi. Il laboratorio prevede quattro incontri settimanali, ciascuno della durata di due ore, e si protrarrà fino alla fine delle attività progettuali.

Il monitoraggio di tutte le attività è affidato all’associazione Arthesia.