Catania, Pellegrino: “Pecorino vuole andar via”

CATANIA – “Pecorino ha espresso la volontà di andare via, se la proposta della Juventus accontenterà anche noi l’affare potrebbe chiudersi, al momento però in società non è arrivato nulla”. A fare il punto sul futuro di Emanuele Pecorino è il direttore tecnico del Catania, Maurizio Pellegrino. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente rossazzurro ha poi parlato del mercato in entrata: “Non abbiamo fondi per fare mercato ma, proprio dalla cessione di Pecorino, potrebbero arrivare le risorse necessarie”, ha concluso Pellegrino.