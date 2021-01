Catania, Calapai: “Piccolo ha qualità, fa la differenza”

CALCIO - SERIE C

CATANIA – “Rispetto all’inizio della stagione siamo cresciuti tanto, quando abbiamo giocato contro Ternana e Bari non eravamo quelli di adesso”. A dirlo è Luca Calapai, esterno del Catania, in merito all’attuale momento della squadra allenata da mister Giuseppe Raffaele. Intervistato da “Futura Production” Calapai ha poi concluso parlando del nuovo arrivo Piccolo, già determinante in diverse gare: “Ha qualità e tecnica ma corre e aiuta la squadra, sicuramente fa la differenza”.