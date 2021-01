Catania, Di Piazza ma non solo per il dopo Pecorino

CATANIA – L’uscita di Pecorino dal Catania sembra imminente. L’attaccante, cresciuto nelle giovanili del club siciliano, è nel mirino della Juventus pronta a prenderlo e mandarlo in prestito alla formazione Under 23 che milita in Serie C.

Con la cessione del classe 2001 il Catania avrà un buco in attacco e sta cercando il sostituto. Il primo nome della lista è Matteo Di Piazza, che sarebbe pronto a tornare, ma non solo.

La dirigenza etnea sta valutando i profili dei classe ’95 Cernigoi e ’92 Beretta, rispettivamente alla Juve Stabia e al Padova.