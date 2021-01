Si attende il nuovo colore: Sicilia verso l’arancione

Domani si attendono i nuovi “colori” per le regioni italiane. Per la Sicilia non ci dovrebbero essere grosse sorprese: l’Isola dopo due settimane di rosso dovrebbe tornare in arancione. Anche se i suoi numeri forse sono da giallo. Lo scrive Repubblica sulla sua edizione on line. I dati siciliani della settimana scorsa infatti potrebbero permettere il downgrade a giallo ma “le regole dettate dal governo non prevedono il passaggio diretto dal rosso al giallo”. E quindi bisognerà passare dal livello intermedio di restrizioni. Alla Regione si valuta invece che i numeri in realtà non siano da giallo ma da arancione e si attende comunque di conoscere la decisione del governo centrale. I dati sui contagi negli ultimi giorni sono migliorati, la Regione ritiene che le restrizioni, non solo la zona rossa (di cui gli effetti si dovrebbero vedere tra qualche giorno) ma anche la “arancione rinforzata” adottata in precedenza abbiano sortito effetti positivi. Di certo non si parla più di lockdown come a un certo punto solo una settimana fa si era sentito nei giorni scorsi da Palazzo d’Orleans.