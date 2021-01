Troina, Mascara: “Percorso da fare è lungo e tortuoso”

"Sicuramente buone prestazioni come quella col Paternò fanno ben sperare. Dobbiamo continuare così non mollando un centimetro"

TROINA – “Siamo sulla buona strada ma il percorso che dobbiamo fare è ancora lungo e tortuoso”. A dirlo è il tecnico del Troina, Peppe Mascara, intervenuto in conferenza stampa. in vista del match contro l’ACR Messina: “Sicuramente buone prestazioni come quella col Paternò fanno ben sperare. Dobbiamo continuare così non mollando neanche di un centimetro. Difesa? Mbaye è l’unico over, poi sono tutti giovani che stanno facendo davvero bene e danno sicurezza a tutta la squadra”, ha concluso Mascara.