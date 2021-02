Marina di Ragusa, Calogero: “Ripartenza Eccellenza? Un rebus”

"Il campionato di Eccellenza è strettamente legato alla D, giocare un campionato approssimativo non sarebbe regolare fino in fondo"

RAGUSA – “Se il campionato di Eccellenza riparte è senza dubbio un bene perché il calcio è vita, sociale, passione e divertimento, soprattutto quello dilettantistico, di base e giovanile”. Così ai microfoni del sito ufficiale del Marina di Ragusa il direttore generale Nunzio Calogero. Il dirigente della compagine iblea ha poi proseguito: “I vertici della LND stanno cercando di fare l’impossibile, ma personalmente ho dei grossi dubbi sulla fattibilità perché già in D ci sono tanti problemi causati dalla pandemia. E non penso che sia semplice per le categorie inferiori”.

“Dall’Eccellenza in giù si tratta soprattutto di dopolavoro e in Eccellenza ci sono più squadre vicine alla Promozione che vicine alla D – ha messo Calogero -. La cosa va valutata con attenzione, nonostante gli sforzi della LND i dubbi sono tanti. Si parla di format con un campionato solo andata e poi play off e play out. C’era l’ipotesi che chi non avesse voluto tornare in campo poteva anche non farlo… Bisogna insomma capire tante cose perché in D con tutte le difficoltà si sta giocando un campionato vero. Il campionato di Eccellenza è strettamente legato al campionato di D, giocare un campionato approssimativo non sarebbe regolare fino in fondo, bisognerebbe rifletterci bene”.