I nuovi incarichi assegnati all’interno del Policlinico di Palermo

Continua il percorso per il nuovo assetto organizzativo

ROMA – Va avanti il percorso del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per definire il nuovo assetto organizzativo dell’azienda ospedaliera universitaria. da qualche giorno sono stati conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi dirigono alcune unità operative complesse.

Sono delle strutture di: ortopedia, guidata da Lawrence Camarda; medicina trasfusionale diretta da Sergio Rizzo; microbiologia e virologia con Giovanni Giammanco; cardiochirurgia guidata da Vincenzo Argano; medicina interna e stroke care diretta da Antonino Tuttolomondo; pneumologia Nicola Scichilone; anatomia e istologia guidata da Ada Maria Florena; radiologia d’urgenza diretta da Antonio Lo Casto; otorinolaringoiatria con Salvatore Gallina; cardiologia diretta da Giuseppina Novo; infine, neurologia direttore Giuseppe Salemi.

Le nomine si aggiungono a quelle già realizzate in dipartimenti, unità operative complesse e alle conferme dei responsabili delle unità semplici dipartimentali. Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che opera in staff alla direzione generale e alla direzione medica di presidio. In particolare, è stata assegnata l’unità di prevenzione e sorveglianza delle infezioni ospedaliere a Giuseppe Calamusa, risk management e qualità ad Alberto Firenze, unità di staff comunicazione e urp e responsabile coordinamento staff Rosaria Licata, unità controllo e igiene ospedaliera a Lucia Cannova e e unità di staff formazione a Pierluigi Almasio.

“L’impegno – afferma il commissario del policlinico Alessandro Caltagirone – deve essere massimo da parte di tutti, nell’ottica degli obiettivi che devono essere raggiunti per il rilancio e lo sviluppo dell’azienda ospedaliera. In questi giorni programmeremo gli incontri di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali”.

(ANSA).