Turris-Palermo, Fabiano: “Coi rosa venderemo cara la pelle”

“Andiamo in ritiro per stare ancora più concentrati. Domani incontreremo una delle squadre più importanti del girone e troverà una Turris agguerrita, cattiva e determinata. Ce la giocheremo e venderemo cara la pelle. Non sto qui ad elencare le qualità del Palermo, le conosciamo tutti”. Presenta così la sfida contro i rosanero di Roberto Boscaglia, il tecnico della Turris, Franco Fabiano. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore della compagine campana ha poi parlato del momento che sta attraversando la sua squadra: “Serve sostegno mentale. Facile salire sul carro dei vincitori dopo i successi. La nostra tifoseria deve tanto a questa società. E anche io. Non bisogna criticarla quando qualche risultato viene meno. Penso che in questi tre anni hanno fatto qualcosa per portare in alto la squadra senza dubbio. Il vero tifoso deve essere orgoglioso di questa società. Dobbiamo avere soltanto un grande sostegno“.

Fabiano si è anche soffermato sul clima teso che vi è da parte della tifoseria nei confronti della società: “Mi sono preso sempre le mie responsabilità anche quando le cose non vanno bene. Sono da 35 anni nel calcio, faccio 5-6 allenamenti a settimana. Criticatemi ma stiamo vicino a questa squadra che merita rispetto. Lotta fino al 95′ e suda la maglia. Gli errori ci stanno e li faccio per primo io. Per 20 anni non abbiamo visto il piatto a a tavola adesso qualche presuntuoso di turno vuole darci lezioni di calcio. Questi asini devono stare zitti ed essere grati alla società“.

“Ci dobbiamo rimboccare le maniche e ritrovare quella vena di cattiveria e umiltà che ci ha contraddistinto nella prima parte – ha sottolineato Fabiano -. Ho grande fiducia nella squadra e spero al più presto di portare la nave in porto. Lavoro ogni giorno con questi ragazzi e qualche episodio negativo ci sta condannando. Ma la colpa è anche nostra. Sono convinto che alla fine il lavoro pagherà”, ha concluso l’allenatore della Turris.