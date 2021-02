Crimi: “I 15 senatori che hanno votato no a Draghi fuori dal M5s”

ROMA – “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo annuncia su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, all’indomani del voto al Senato sul sostegno all’esecutivo guidato da Mario Draghi. Crimi nel suo post aggiunge: “Si collocano, nei fatti, all’opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo”.

“Siamo nell’era della resilienza, dell’antropocene, e dobbiamo necessariamente effettuare un salto quantico, passare da un regime di equilibrio (che realmente non lo è più) a un altro e l’unità, il patto verde, è l’unica strada – scrive sempre su Facebook Beppe Grillo, rilanciando un post sul suo blog sulla transizione ecologica a firma della senatrice Patty L’Abbate -. La transizione ecologica è proprio questo, un processo necessario di trasformazione a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale, scale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente”, si legge nel post del Garante M5S.