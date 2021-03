Intesa Comune-Anas-Provveditorato sulle grandi opere

PALERMO – La giunta comunale di Palermo, su proposta dell’asssessore Maria Prestigiacomo, ha approvato nel pomeriggio il testo del protocollo d’intesa con il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche (Sicilia e Calabria) e l’Anas riguardante alcuni interventi relativi ad assi viari comunali. In particolare, quelli che riguardano i ponti sul fiume Oreto (ponte Corleone e svincolo Perpignano, lungo la Circonvallazione e ponte Oreto lungo l’omonima via).

In base al Protocollo d’intesa, tutti gli enti coinvolti procederanno alla stesura di un Progetto integrato di interventi. “Si tratta di un importante passo avanti per la risoluzione di diversi elementi di criticità riscontrati in questi mesi e anni – ha detto il sindaco – Siamo fiduciosi che sarà ora possibile imprimere un’accelerazione a ogni intervento necessario non solo per gli interventi di sicurezza ma anche per quelli che renderanno in generale più fluida la viabilità sulla circonvallazione”.

La nota dell’Ance Palermo

“L’intesa raggiunta tra Comune e Anas sulle opere riguardanti i ponti Corleone e Oreto e lo svincolo Perpignano, da noi più volte auspicata, è finalmente una buona notizia e ci fa sperare che si possa dare un’accelerata a lavori che sono fondamentali per la viabilità in città e sopratutto per la sicurezza dei cittadini”, afferma il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi. “Adesso è necessario procedere con celerità alla stesura del progetto integrato degli interventi ed affidarli subito alle imprese per aprire i cantieri – conclude Miconi – affinché si risolva una questione che si trascina da troppo tempo tra gravi rinvii ed inutili rimpalli di responsabilità”.