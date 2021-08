Vaccini, pazienti fragili in attesa: “Furgone con dosi bloccato nel traffico”

CATANIA – Anche il mezzo trasporta i vaccini destinati alle persone fragili bloccato in tangenziale. Il mezzo ha ritardato circa 75 minuti, tanto da causare code lunghissime nell’hub di San Giuseppe La Rena.

Anziani e fragili in attesa

Attese snervanti, talvolta di ore, per i pazienti fragili in attesa della dose di vaccino con il sistema dell’Rna. Cardiopatici, diabetici, malati oncologici, in fila in una giornata non certo calda. “Confermo – dice a LiveSicilia il dirigente Asp Antonino Rapisarda – stamattina anche i trasporti di emergenza hanno subito rallentamenti fino a 75 minuti”.

Tangenziale in tilt

Le lunghe code si sono registrate in tangenziale in direzione Misterbianco. All’origine dell’intenso traffico ci sono dei lavori all’altezza dello svincolo San Giorgio che hanno causato il restringimento della carreggiata. Il lavori riguardano il viadotto San Giorgio.