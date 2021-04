Cinquestelle contro Musumeci: “Basta scandali sui dati, si dimetta”

PALERMO – “Fino a quando Musumeci pensa di poter abusare della pazienza dei siciliani? L’ultimo inaccettabile scandalo sul fronte della lotta al Covid, con 258 morti e oltre 6.000 guariti che spuntano dal nulla nei bollettini della pandemia, è la goccia che fa traboccare il vaso della pazienza di tutti, commercianti in particolare. La misura è abbondantemente colma. Ora basta, Musumeci vada via”. Lo affermano il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro, e i componenti pentastellati della commissione Salute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua.

“Parecchi siciliani – dicono – ormai non leggono nemmeno più i dati sull’andamento della pandemia, che obiettivamente sembrano avere la stessa affidabilità dell’oroscopo. Di certo c’è che sul fronte Covid assistiamo al caos più totale, con provvedimenti probabilmente falsati da numeri inattendibili e con un governo che ormai ha chiaramente perso la bussola e che in piena emergenza si ostina perfino a tenere indecentemente vuota la casella dell’assessore alla Salute, dopo le doverose dimissioni di Razza”.

“In aula, – continuano i deputati – in occasione e della sterile e inadeguata difesa d’ufficio fatta da Musumeci a favore suo governo dopo l’inchiesta della magistratura che ha travolto l’assessorato alla Salute, avevamo chiesto le dimissioni del presidente della Regione. Oggi torniamo a chiederle con forza, e non solo per il disastro Covid. La disastrosa Finanziaria appena approvata dall’Ars ha detto chiaramente che questo governo, senza maggioranza e senza prospettive, è ormai al capolinea. Musumeci ne prenda atto – concludono i C0nquestelle – e faccia la prima cosa buona del suo mandato: si dimetta”.