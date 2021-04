Impero della droga, primo troncone: richieste di pena NOMI

Giro di boa per il primo troncone del processo Skanderberg. L’inchiesta, così battezzata per il nomignolo ‘albanese’ del boss ed erede dell’impero del narcotraffico dei Nizza, Michele Schillaci, è quella che lo scorso autunno ha smantellato 12 piazze di spaccio tra Trappeto Nord e San Giovanni Galermo. Il pm Rocco Liguori ha analizzato la posizione del primo gruppo di imputati. Al termine della requisitoria ha formulato al gup Carlo Cannella le richieste di pena.

L’inchiesta

Un impero della droga a diversi zeri. I soldi dello smercio di sostanze stupefacenti sarebbe stato così ingenti da poter assicurare i soldi ad alcuni uomini d’onore di Cosa nostra catanese. È infatti sotto l’egida della famiglia Santapaola-Ercolano che Schillaci si sarebbe mosso, prendendo il monopolio della fornitura per le piazze di spaccio che grazie ai carabinieri hanno (finalmente) chiuso bottega. Ma nonostante gli introiti, molti spacciatori erano destinatari del reddito di cittadinanza che – su disposizione del gip – è stato sospeso.

Tra spaccio e abbandono

Un’indagine che ha fatto emergere anche i problemi sociali e culturali delle periferie: dove molti bimbi vivono lo spaccio come un modo normale per assicurare il pane a casa. In via Capo Passero per alcuni ragazzi vedere qualcuno sparare con un mitra per annunciare l’arrivo del nuovo anno non è per nulla strano. Quando invece dovrebbe esserlo. Ma per cambiare le cose la divisa delle forze dell’ordine non è la soluzione.

Le richieste di condanna del pm

Ecco tutte le richieste di pena: Alessandro Tomaselli 14 anni e 6 mesi, Carmelo Scalia 8 anni, Carmelo Maiuri 1 anno e 6 mesi, Nicola Franceschini 1 anno e 6 mesi, Eugenio Minnella 1 anno e 4 mesi, Concetto Aiello, 1 anno, Orazio Salvatore Coppola, 2 anni e 6 mesi, Vincenzo La Piana, 3 anni e 4 mesi, Alessandro Vecchio 5 anni e 2 mesi, Letizia Bellia 8 anni, Simone Billa 2 anni e 4 mesi, Antonio Calì, 8 anni e 4 mesi, Salvatore Celano 9 anni, Pietro Rapisarda 9 anni, Antonino Trovato 9 anni, Luciano Di Benedetto 12 anni, Francesco Di Pasquale, 8 anni, Dario Di Pasquale, 8 anni e 4 mesi, Concetto Nuciforo 3 anni e 1000 euro, Felice Masotta 4 anni e 4 mesi, Fabio Patti 8 anni, Natale Strano, 8 anni , Dario Valastro 2 anni, Pietro Masci 20 anni.