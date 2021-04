Scoppia l’incendio in casa: è tragedia, muore una persona

Ancora poco chiare le cause del rogo. Sul posto i Vigili del Fuoco.

ACI SAN FILIPPO – Una tragedia è avvenuta poche ore fa ad Aci San Filippo, frazione di Aci Catena. Una persona è deceduta a seguito di un incendio avvenuto in un’abitazione in via Croce 100. Il rogo è stato domato dalla Squadra dei Vigili del Fuoco di Acireale.

È stato necessario l’intervento di diverse squadre a supporto provenienti anche da Catania Nord. I pompieri hanno operato con l’ausilio di un’autobotte di rincalzo e di un’autoscala visto che l’appartamento dove è divampato l’incendio è al terzo piano di un palazzo.

Nel rogo, purtroppo, è deceduta una persona. E un’altra è rimasta intossicata. Ancora poco chiare le cause che hanno scatenato le fiamme. Le indagini e i rilievi potranno chiarire cosa è successo.