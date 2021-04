I vigili del fuoco di Messina stanno spegnendo un incendio in un appartamento in via Carbonara a Messina. Le squadre sono intervenute con diverse autobotti, con autoscala, con autovettura per trasporto bombole aria compressa e con pick-up con modulo attrezzato per il tipo di soccorso tecnico urgente. Una persona intossicata è stata trasportatao al Pronto soccorso. (ANSA).