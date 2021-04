Green Basket, sconfitta a Vigevano e retrocessione in C

La squadra palermitana doveva conquistare tre vittorie in altrettante gare per sperare di mantenere la categoria, ma non ci riesce

VIGEVANO – Il Green Basket Palermo è matematicamente retrocesso in Serie C. I palermitani necessitavano di tre successi negli ultimi tre match di campionato per sperare nella rimonta verso i playout, ma cedono di fronte all’avversario sicuramente più ostico tra quelli rimasti. Il 99-69 con cui si chiude il match al PalaBasletta di VigevanO, però, non rende merito ad una partita giocata ad altissima intensità e in cui i siciliani sono rimasti a contatto fino alla metà del terzo periodo, quando i padroni di casa piazzano l’allungo che si rivelerà decisivo, a dispetto dei diversi tentativi biancoverdi di provare a ricucire lo strappo.

È Di Marco a trascinare i palermitani in avvio di match, con tre triple che consentono al Green di rimanere in scia al primo tentativo di allungo della formazione di casa. In penetrazione Ben Salem regala il primo vantaggio ai biancoverdi sul 12-13: Palermo tiene bene in difesa (vedi una gran stoppata di Moltrasio), pur consapevole del valore dell’avversario, costringendolo a soluzioni forzate. Moltrasio e Polselli lottano come leoni sui rimbalzi offensivi, regalando diversi extra possessi con ancora Di Marco ad approfittare per la tripla del -1. Vigevano chiude i primi 10’ con i liberi di Tassone per il 21-18.

Bugatti apre il parziale con 4 punti di fila che ricacciano indietro i siciliani, costringendo coach Verderosa all’immediato time-out. Ci pensa Guerra al termine di una bella azione corale con la bomba del momentaneo -4, a cui risponde subito Tassone. Tosti però non vuole essere da meno e un’altra tripla riporta Palermo sul -2, con il time-out stavolta chiamato dalla panchina di casa. Tassone e Giorgi piazzano un break di 5-0 che regala il nuovo +7 ai lombardi. Green che accorcia con Ben Salem, ma Passerini e Rosa firmano la doppia cifra di vantaggio per Vigevano, con Gentili che dalla lunetta sulla sirena perfeziona il 42-33 con cui le due formazioni rientrano negli spogliatoi.

Tassone piazza 4 punti di fila che iniziano a solcare un margine importante per Vigevano, che prova a scappare via sul +16. Tosti sblocca la ripresa palermitana con 7 punti, a cui però rispondono quattro triple consecutive di Borsato che ricacciano prepotentemente indietro il Green. Ogni sforzo dei siciliani di recuperare lo svantaggio, anche con giocate di qualità, viene vanificato dalla serie irreale di conclusioni a bersaglio di Borsato, che con 18 punti consegna di fatto il terzo parziale da solo alla formazione lombarda. Rosa e Bugatti allargano ancora la forbice, con la tripla di Lombardo mette la tripla per il 73-51 con cui si arriva agli ultimi 10’ di gioco.

Palermo che prova a non mollare e con determinazione cerca le soluzioni per rientrare in partita, ma tra lo scoramento per il punteggio e qualche protesta verso decisioni arbitrali poco chiare di fatto non riesce ad accorciare per tempo. Capitan Lombardo è l’ultimo ad arrendersi, con due triple che però valgono solo il -25, con Vigevano che gestisce senza pressione l’ampio margine. Green che tornerà in campo già martedì sera nel recupero della 3° giornata della seconda fase sul campo del Corona Platina Piadena.

Elachem Vigevano 1955 – Green Basket Palermo 99-69 (21-18, 21-15, 31-18, 26-18)

Elachem Vigevano 1955: Maurizio Tassone 20 (3/4, 4/6), Stefano Borsato 18 (0/1, 6/10), Fabio Bugatti 13 (5/5, 0/4), Federico Passerini 12 (3/6, 2/4), Gianluca Giorgi 11 (5/7, 0/0), Filippo Rossi 10 (4/6, 0/0), Andrea Mazzucchelli 6 (1/3, 1/2), Raffaele Rosa 6 (3/4, 0/0), Victor Kahnt 2 (1/1, 0/2), Nicolò Tagliavini 1 (0/0, 0/0), Mario Bevilacqua 0 (0/0, 0/0), Valerio Cucchiaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 44 8 + 36 (Raffaele Rosa 10) – Assist: 31 (Maurizio Tassone 9)

Green Basket Palermo: Matias nicolas Di marco 14 (1/2, 4/8), Giacomo Tosti 14 (4/5, 2/7), Davide Drigo 14 (6/11, 0/2), Giuseppe Lombardo 11 (0/2, 3/9), Iheb Ben salem 7 (2/5, 0/0), Samuele Polselli 4 (2/3, 0/1), Filippo Guerra 3 (0/3, 1/2), Mirko Gentili 1 (0/2, 0/6), Vittorio Moltrasio 1 (0/1, 0/2), Diego Martino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 23 6 + 17 (Matias nicolas Di marco , Vittorio Moltrasio 4) – Assist: 20 (Matias nicolas Di marco 8)