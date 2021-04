Il Palermo condanna la Cavese: i rosa si impongono 3-2

PALERMO – L’ultima dell’anno in casa alla ricerca di una vittoria e per inseguire un piazzamento migliore nei playoff. È questo l’obiettivo del Palermo che affronta la Cavese che, dal canto suo, vorrà dare tutto per continuare a sperare di raggiungere la salvezza.

Il Palermo si presenta con il consueto 3-4-2-1, ma cambia alcuni interpreti. In campo dal primo minuto ci saranno Lancini a guidare la difesa, Doda sull’esterno destro e Broh a metà campo al fianco di De Rose. In avanti confermato il duo Floriano-Kanoute con Rauti prima punta. I campani, invece, si schierano con il 4-3-3 e non cambiano nulla rispetto all’ultima gara vinta contro il Teramo.

PRIMO TEMPO:

La prima della partita è degli ospiti che attaccheranno da sinistra verso dentro in completo giallo; i rosa invece con la maglia rosa, pantaloncini e calzettoni neri. Padroni di casa pericolosi al 4′ di gioco. Floriano allarga per Valente che guarda in mezzo e serve un cross basso sul quale non arrivano Rauti e Doda che si erano buttati dentro. Al 6′ altra occasione per i rosanero, che sono partiti forte. Valente prova a crossare, la sfera viene deviata e arriva sul destro di Floriano che calcia e sfiora il palo alla destra di Kucich.

Cavese in vantaggio al 10′. Gatto sulla destra sfida Marconi, crossa al centro, sulla sfera arriva Accardi che non allontana ma serve Bubas che ha la cosa più semplice da fare, cioè appoggiare in rete e lo fa portando avanti i suoi. Errore in fase di costruzione del Palermo, i campani recuperano la sfera e Marconi deve intervenire in maniera provvidenziale su Senesi lanciato verso la porta di Pelagotti. Cavese ancora pericolosa. Gatto si gira bene su Valente, crossa in area e prova ad allontanare Lancini che, però, colpisce la traversa e la sfera finisce tra i piedi di Bubas che calcia e la sfera si spegna alla sinistra di Palagotti.

Il Palermo prova la reazione, ma gli ospiti serrano bene le linee. Al 20′ i siciliani sfiorano il pari con Kanoute. Rauti prova a calciare in porta, ma la sua conclusione viene ribattuta e la sfera resta in area, sulla stessa si avventa Kanoute che si accentra e calcia con il sinistro, con la conclusione che viene deviata in angolo. Rauti al 24′ prova a tagliare il campo con la palla al piede, l’attaccante rosanero viene atterrato da Pompetti che riceve il primo cartellino giallo del match.

Pareggio del Palermo al 26′. Punizione di De Rose per Valente che crossa in area, sulla sfera si avventa il portiere Kucich che sbaglia l’intervento e lascia lì la palla, sulla stessa arriva Lancini che mette dentro e pareggi i conti. L’estremo difensore dei campani sull’azione del pari rimanere infortunato e deve abbandonare il campo in barella. Al posto di Kucich in campo Russo. Il Palermo la ribalta al 31′. Doda spinge sulla destra, serve indietro De Rose che alza la testa e vede il taglio in area di Valente che al volo la mette alla spalle di Russo.

Minuto 37, Cavese pericolosa. Pompetti calcia la punizione all’altezza della panchina, la sfera attraversa tutta l’area e finisce tra i piedi di De Franco che non arriva a spingere in rete. De Rose vicino al gol del 3-1 al minuto 40′. L’ex centrocampista della Reggina riceve palla da Marconi, alza la testa e calcia con il destro sfiorando la traversa.

Sono 4 i minuti di recupero decretati dall’arbitro. Al 1′ di recupero Lancini offre un pallone lungo per Valente che allarga per Floriano che avanza e calcia con il destro colperò la parte esterna della rete e andando vicino al gol del 3-1. Il primo tempo finisce senza altre emozioni e con il risultato di 2-1 per i rosanero.

SECONDO TEMPO:

La sfida riprende senza cambi da entrambe le parti. Subito calcio di punizione per il Palermo, se ne incarica Valente che, però, colpisce la barriera la sfera si spegne in calcio d’angolo. Cross dalla sinistra di Valente al 51′, sulla sfera non arriva nessuno dei suoi compagni e prova a rimetterla dentro Doda, ma allontanano i campani. Forcing dei rosanero che cercano di chiude la sfida. Diversi cross, ma sono poco precisi e questo favorisce gli ospiti. Doppio cambio nel Palermo che al 57′ manda in campo Santana e Marong per Floriano e Lancini.

Rosanero vicino al gol del 3-1 al 68′. Valente serve Santana che taglia in area e col tacco serve Luperini che spara altissimo da due passi. Pareggiano i campani al 76′. Errore in fase di disimpegno di Luperini che permette alla Cavese di ripartire, i campani crossano al centro, Marong devia e colpisce Accardi con la sfera che resta lì e Matera spinge dentro pareggiando i conti. Si accendono gli animi in campo con Scoppa e Santana che si spintonano e vengono ammoniti.

Palermo in gol all ’82’. Russo deve rinviare, ma al momento del lancio colpisce Luperini sulla schiena e favorisce Rauti che entra una area e calcia siglando il gol del 3-2. De Rosa ci prova da calcio di punizione, ma la sua palla finisce di poco fuori. Campani che finiscono in dieci per via del doppio giallo rimediato da Scoppa al 93′.

Non c’è più tempo. Il Palermo si impone 3-2 e conquista i tre punti e continua a sperare di concludere la stagione al settimo posto per disputare i play off in casa. Con questa sconfitta la Cavese, invece, viene condannata alla retrocessione in Serie D,

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi (C.), 13 Lancini (dal 57′ Marong), 15 Marconi; 2 Doda (dal 67′ Luperini), 21 Broh, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute (dal 73′ Odjer), 7 Floriano (dal 57′ Santana); 23 Rauti. A disposizione: 25 Faraone, 8 Martin, 10 Silipo, 19 Odjer. Allenatore: Filippi.



CAVESE: 41 Kucich (dal 30′ Russo); 2 Matino, 27 De Franco, 43 Lancini (dal 62′ Nunziante), 26 De Vito; 15 Cuccurullo (dal 72′ Scoppa), 34 Pompetti (dal 72′ De Rosa) , 21 Matera (C.); 40 Bubas, 17 Gatto (dl 62′ Gerardi), 35 Senesi. A disposizione: 3 Ricchi, 4 Scoppa, 7 De Marco, 8 Favasuli, 10 De Rosa, 13 Marzupio, 16 Senese, 31 Calderini, 44 Natalucci. Allenatore: Maiuri.



ARBITRO: Michele Delrio (Bonomo-Dell’Orco). QUARTO UOMO: Marco Monaldi (Macerata).

NOTE: ammonito Pompetti, Cuccurullo, Scoppa (C), Santana (P). Espulso Scoppa (C).

MARCATORI: Bubas 10′; Lancini 26′; Valente 31′; Matera 76′, Rauti 82′.