Cancelleri: “Nessuna preclusione ai moderati, decide il gruppo Ars”

PALERMO – “Dialogo con Forza Italia? La base operativa è il gruppo parlamentare dell’Ars. Il capogruppo Giovanni Di Caro ha le carte in regola per portare avanti le azioni di dialogo, decide lui assieme al gruppo se parlare con Gianfranco Miccichè oppure no. Non abbiamo preclusioni nella discussione con i moderati, ma certamente con chi sta al tavolo del governo Musumeci non è possibile. Col Pd invece l’alleanza è certa, concreta e genuina”. Così all’Ansa il sottosegretario alle Infrastrutture ed esponente di punta del M5s in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, parlando del confronto in corso tra i partiti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Cancelleri rivela: “Proprio stamattina ho sentito il segretario del Pd, Anthony Barbagallo: abbiamo parlato delle alleanze nei comuni che presto andranno al voto”.



E sulla vicenda Grillo: “Il Beppe che conosco io non avrebbe mai fatto quel video. Mi spiace per lui, è evidente che si trova in un momento di grande pressione anche familiare, più che disperato mi è apparso esasperato. Purtroppo ha sbagliato in quel commento sui tempi della denuncia, non si possono contare i minuti quando si tratta di una donna violentata. Questa vicenda non ha nulla a che fare con la politica, il M5s ha preso tra l’altro una posizione chiara”. (ANSA).