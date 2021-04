Sala e Martorana, chi sono i nuovi assessori di Orlando

PALERMO – Un politico e un tecnico: il sindaco Orlando punta sul sicuro e si affida a due fedelissimi per imprimere alla giunta comunale di Palermo un nuovo sprint e provare a lasciarsi alle spalle la crisi con i renziani. Alle Attività produttive va Cettina Martorana: consigliere dell’Ordine dei commercialisti, docente in ambito di formazione aziendale, è dal 2012 componente del collegio sindacale della Sispi, di cui a oggi è presidente. Si occuperà di Attività produttive, assessorato considerato cruciale anche in vista delle prossime elezioni.

Più conosciuto Toni Sala, ingegnere nucleare, esperto di sicurezza, docente e responsabile del settore in Ismett: nel 2012 viene eletto per la prima volta in consiglio comunale nella lista Italia dei Valori del sindaco Orlando e nel 2017 viene confermato nella lista “Palermo 2022”. Considerato un fedelissimo del sindaco, uno dei pochi rimasti a Sala delle Lapidi, è stato componente della commissione Attività produttive e oggi siede in quella del Bilancio; è stato eletto vicepresidente della commissione Garanzia e trasparenza. Ha ricevuto le deleghe ai Cimiteri, al Patrimonio, ai diritti degli animali e all’Igiene pubblica.