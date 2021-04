Catania, Pellegrino: “Tacopina deve accelerare, Sigi lavoro incredibile”

CATANIA – “Non seguo da vicinissimo le vicende che legano l’eventuale closing, ma è certo che oggi la Sigi ha veramente fatto e sta finalizzando un lavoro incredibile. Ristrutturazione del debito, ricostruzione assoluta su tutti i fronti, Agenzie delle Entrate, Comune di Mascalucia, fornitori. Ci aspettiamo che le parti si incontrino e abbiano la voglia e la fretta di poter concludere”. Così Maurizio Pellegrino, direttore dell’Area Sportiva del Catania, ai microfoni di Telecolor, parlando della trattativa per la cessione del club etneo a Joe Tacopina. “Sappiamo bene quanto sia difficile programmare una nuova stagione, secondo me ci vuole un’iniziativa forte da chi compra e, dall’altra parte, come ampiamente dimostrato, grande disponibilità – ha continuato il dirigente rossazzurro -. Ci saranno l’iscrizione al campionato e tanti debiti da ripianare, conti da saldare, quindi facciamo in fretta perchè finora è stato fatto un vero miracolo e bisogna coronarlo nel miglior modo possibile – ha concluso Pellegrino -. Tacopina deve accelerare e far vedere a tutti che vuole fortemente il Catania“.