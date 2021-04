Vaccinazioni senza prenotazione anche durante il ponte del Primo Maggio

CATANIA – “Porte aperte” per la vaccinazione anti-Covid senza prenotazione,

domenica 2 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in tutti i Punti di Vaccinazione

Territoriali dell’Asp di Catania. L’Hub vaccinale di Catania sarà aperto dalle ore 8.00

alle ore 20.00.

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Governo Musumeci con l’obiettivo di

sensibilizzare i cittadini alla vaccinazione contro il Covid, si potenzia così l’offerta

vaccinale sul territorio provinciale prevedendo, appunto per domenica 2 maggio, le

aperture straordinarie dei PVT

La campagna è rivolta:

ai cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa)

ai cittadini d’età pari o superiore a 80 anni (che avranno una corsia

preferenziale)

preferenziale) ai soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata

fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi,

in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal

medico di medicina generale che attesti lo stato di salute comprovante la

condizione di “elevata fragilità”, secondo le categorie riportate nelle Tabelle

ministeriali.

In provincia di Catania, anche domenica 2 maggio, sarà pertanto possibile,

esclusivamente per questi target di utenti, ricevere il vaccino senza prenotazione:

 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’Hub di Catania (Ex mercato

Ortofrutticolo, in Via Forcile)

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00, presso i PVT di:

Adrano (Piazza Sant’Agostino)

Belpasso (Via Nino Martoglio, 11)

Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 – Hospice)

Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42)

Mascalucia (Via di San Michele – Massannunziata)

Randazzo (Via Ospedale, 2)

Scordia (Via Luigi Capuana, 32).

L’apertura straordinaria non riguarda, quindi, i Punti di Vaccinazione degli Ospedali

dell’Asp di Catania.

Per rendere più agevoli i percorsi e ridurre le attese, all’Hub di Catania sono attive

diverse corsie di accesso alla vaccinazione:

eseguito regolare prenotazione tramite il portale dedicato:

