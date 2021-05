Concorsi alla Città metropolitana, 16 posti tra Bari e Genova

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda le città metropolitane di Bari e di Genova.

La città di Bari e la città di Genova hanno indetto, rispettivamente, un concorso pubblico al fine di ricoprire una molteplicità di posti nei vari profili professionali e amministrativi.

Il concorso pubblico, indetto dalla città di Bari, per titoli ed esami, prevede la copertura di n.12 posti che riguarderanno vari profili professionali: n. 4 posti saranno riservati alla figura di perito industriale, per i quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado in ambito tecnico industriale o perito industriale; n.2 posti saranno riservati alla figura di agente di polizia locale, per i quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; n.2 posti saranno riservati alla figura di funzionario specialista tecnico industriale, per i quali è richiesta la laurea in ingegneria elettronica, elettrica, meccanica o per l’ambiente e il territorio; infine, n.4 posti saranno riservati alla figura di ragioniere, per i quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria in ragioneria.

I partecipanti al concorso pubblico che risulteranno idonei, verranno assunti con un contratto a tempo pieno e indeterminato. La domanda di partecipazione al concorso indetto dalla città di Bari dovrà essere presentata entro, e non oltre, il 24 maggio 2021, per via telematica al link https://www.cittametropolitana.ba.it, cliccando sulla sezione “concorsi”.

Per quanto concerne il concorso pubblico, indetto dalla città di Genova, per titoli ed esami, la necessità è di ricoprire n.4 posti di collaboratore presso l’area amministrativa, per il servizio idrico integrato dalla direzione ambiente, categoria C, posizione economica C1.

Il concorso pubblico, indetto dalla città di Genova, presenta un unico requisito che concerne il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, della durata quinquennale. I partecipanti al concorso pubblico che risulteranno idonei, verranno assunti con un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro, e non oltre, il 24 maggio 2021, per via telematica, inserendo le credenziali dell’identità digitale SPID e pagando una tassa di €10,00.

