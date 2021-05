Gravina: “Per rinnovo Mancini siamo a buon punto”

"Il lavoro di Mancini non può essere interrotto, con lui abbiamo avviato percorso non incentrato solo sugli obiettivi"

“Con Mancini siamo a buon punto. Al rinnovo ci stiamo a lavorando. Abbiamo assunto un impegno: prima dell’avvio del nostro ritiro in Sardegna del 24 maggio avremo sicuramente l’annuncio ufficiale, siamo ai dettagli. A breve lo daremo”. A rivelarlo è Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parlando del rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini. Il numero uno della federcalcio ha poi proseguito: “Il lavoro di Mancini non può essere interrotto, con lui abbiamo avviato percorso di lavoro non incentrato solo sugli obiettivi, per quanto diano grande soddisfazione. Ancora di più della vittoria piace il percorso che porta alla vittoria e in questo momento c’è un lavoro straordinario di un allenatore, e di un uomo, che deve essere portato avanti e valorizzato”, ha concluso Gravina.