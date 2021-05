Armato di coltello minaccia i passanti: disarmato e indagato

CATANIA – Nella trascorsa giornata, gli agenti del Commissariato Sezionale di P.S. Borgo Ognina hanno indagato in stato di libertà un 61enne per i reati di porto abusivo di arma da taglio e minacce aggravate. I fatti si sono svolti nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, ove l’uomo, brandendo un coltello minacciava di morte i passanti. Grazie alla segnalazione di alcuni ragazzi, la Volante del Commissariato Borgo Ognina è intervenuta tempestivamente, individuando e disarmando il pericoloso soggetto. Per quanto sopra l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui sopra.