Il medico arrestato per violenza sessuale: le vittime in aula

PALERMO – Saranno ascoltate in aula nel corso di un incidente probatorio le due donne che accusano il medico Marcello Grasso di violenza sessuale.

Con l’incidente probatorio, fissato il prossimo 24 maggio, la Procura vuole anticipare l’acquisizione e la formazione di la prova durante le indagini preliminari e non attendere l’eventuale dibattimento. Per il legale della difesa, l’avvocato Vincenzo Lo Re, sarà l’occasione per interrogare le due donne che puntano il dito contro lo psichiatra e fratello dell’ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.

Lo scorso aprile il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione. Alla prima misura cautelare i pubblici ministeri hanno aggiunto un’altra ordinanza in virtù di nuove contestazioni. Alla prima vittima, una paziente che ha denunciato di essere stata molestata dal medico, se ne è aggiunta una seconda.

L’inchiesta è partita, appunto, dalla denuncia di una paziente e ruota attorno al metodo del neuropsichiatra che utilizza il teatro come terapia. La donna ha detto di avere indossato un costume di burlesque nello studio del medico dove sarebbero avvenuti gli abusi. La seconda paziente ha raccontato agli inquirenti una storia molto simile.

Gli investigatori della squadra mobile, dopo la denuncia, hanno anche piazzato una telecamera nello studio del professionista. Da canto suo Marcello Grasso ha respinto le accuse rispondendo al giudice per le indagini preliminari nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Nessun palpeggiamento, ma tecniche di rilassamento previste sia per le donne che per gli uomini. Così come rientrerebbero nel percorso terapeutico anche i travestimenti.