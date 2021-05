Colpo da 30mila euro fuori dal negozio Gucci: due arresti

PALERMO – Due arresti per la rapina ai danni di un imprenditore che lo scorso dicembre era stato sorpreso all’uscita del negozio Gucci di via Libertà. Bottino da 30 mila euro.

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per Giuseppe Cascino, 36 anni, e Gabriele Faulisi di 22. Obbligo di presentazione in commissariato per il diciannovenne P. N.

Il giovane imprenditore di 23 anni, arrivato in via Enrico Parisi, era stato aggredito e rapinato. Dopo una breve colluttazione, durante la quale la vittima fu colpito con un pugno in faccia, gli strapparono dalle mani la pochette dentro la quale c’erano quasi trenta mila euro.

Il giovane era andato nella boutique insieme ad alcune amiche, acquistando borse e accessori. Inutile il tentativo della vittima prima di reagire e opporsi alla rapina e poi di bloccare i malviventi. Ad ostacolarlo sarebbe stato proprio Cascino, amico della vittima.